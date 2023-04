Pasqua ricca di cioccolato al Gran Shopping Molfetta

, ilsi prepara alla vigilia della Pasqua con il dolce più amato, l'uovo di cioccolato. Il pomeriggio diaprile, dalle 16.30 alle 20.30, darà vita ad un Crazy chocolate party che vedrà il centro commerciale trasformarsi in una grande fabbrica di cioccolato. Tutti i bambini presenti in galleria potranno partecipare ad una vera e propria lezione di alta pasticceria indossando i classici grembiuli e gli inconfondibili cappelli da pastry chef. I piccoli pasticcieri potranno dare sfogo alla fantasia e plasmare il cioccolato con le forme più disparate e, grazie alla supervisione di maestri cioccolatieri, il risultato sarà certamente una delizia.Inoltre,dalle 16.30 alle 20.30, verrà aperto il gigantesco uovo di cioccolato da ben 10 kg che darà ufficialmente il via ai festeggiamenti di Pasqua e Pasquetta, e il pomeriggio trascorrerà in compagnia di Titti, il canarino amato da tutti i bambini che, insieme agli animatori, regalerà ore di divertimento con giochi, attività - e naturalmente dolci al cioccolato - alle famiglie presenti al Gran Shopping di Molfetta.