Pasquetta, ecco i luoghi della cultura aperti nella Bat

Dopo due anni chiusi in casa a causa della pandemia oggi sarà l'occasione giusta per concedersi una gita fuori porta o una passeggiata in città. E per chi vuole trascorrere le feste con l'arte, in Puglia rimarranno aperti anche oggi, lunedì di Pasquetta, così come il 25 aprile, tanti luoghi della cultura: così magari nella gita fuori porta si potrà includere una visita a un castello, a un museo o a un parco archeologico.Nella Bat, in particolare, saranno aperti l'antiquarium e il parco archeologico di Canne della Battaglia, a Barletta, dalle 9 alle 17,30; il museo archeologico di Canosa, dalle 9 alle 14 e il Castello svevo di Trani dalle 8,30 alle 13,30.