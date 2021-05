Passaggio a livello di via Corato, «persistono i problemi di ordine pubblico e di sicurezza»

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta inoltrata al Comune di Trani, a Rete Ferroviaria Italiana e Prefetto Bat a firma dell'avvocato Alessandro Moscatelli, presidente del Movimento Civico per la realizzazione del sottovia di Via De Robertis.A seguito dei vari incontri dinanzi al Prefetto della BAT ed alla nota del 26.01.2021 pervenuta dal Vice Prefetto con la quale veniva comunicato che "il Comune di Trani ha potuto approvare il progetto con Rete Ferroviaria Italiana, che si occuperà dei lavori di soppressione del passaggio a livello di Via De Robertis con la realizzazione del sottovia carrabile e pedonale nell'area sottostante, compresi i lavori dei sottoservizi", si segnala che, allo stato, persistono i problemi di ordine pubblico e di sicurezza nei pressi delle sbarre del passaggio a livello, determinati da chiusure di lunga durata e ad intervalli frequenti e costanti a causa dei passaggi dei convogli ferroviari, con ogni conseguente disagio e pericolo al traffico pedonale e veicolare trattandosi di zona centrale della città di Trani. Per non parlare degli utenti che attraversano i binari nonostante le sbarre abbassate.Si segnala che sono decorsi altri quattro mesi dalla nota inviata da questo movimento.A parte il Sindaco e tutta l'amministrazione comunale che ignorano gli interpelli del nostro movimento, è stata inoltrata in data 01.03.2021 anche una nota a RFI per avere informazioni in merito all'inerzia nella esecuzione delle opere, rimasta priva di riscontro. Il movimento, pertanto, ancora una volta, è a chiedere informazioni in merito all'iter di cui alla convenzione sottoscritta da Comune di Trani e RFI in data 26.02.2020 ed, in particolare, il motivo per il quale, se è vero che, come affermato dal Sindaco, è stato approvato un progetto, non è ancora partita la cantierizzazione dei siti interessati dalle opere.Ribadiamo che la presenza di un passaggio a livello in pieno centro cittadino è ormai diventata insostenibile oltre che inconcepibile ed estremamente pericolosa. Siamo a chiedere un incontro con le autorità preposte affinchè vengano illustrati i motivi dell'inerzia e reso noto il cronoprogramma degli interventi.