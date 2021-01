Passaggio di testimone nella Cna Bat, alla presidenza Ruggiero Di Benedetto

Dopo due mandati consecutivi, 8 anni, non più rinnovabili, come da statuto, il Presidente della Cna Bat Michele De Marinis, passa il testimone a Di Benedetto Ruggiero, già Vice Presidente Anziano della Cna Bat"Ringrazio tutte le imprenditrici e gli imprenditori associati , ha dichiarato Michele De Marinis, per la stima e la fiducia riposta nella mia persona in tutti questi anni. Un ringraziamento particolare a tutti i colleghi della Presidenza e della Direzione della CNA BAT, che hanno iniziato con me un nuovo percorso sin dal 2013, quando abbiamo deciso di continuare a mantenere autonoma la Cna in questo territorio, rilanciando la struttura organizzativa, progettando un futuro attraverso un percorso fondato su trasparenza e legalità.Un ulteriore ringraziamento a tutti i rappresentanti delle Istituzio0ni – Prefetti- Presidenti della Provincia-Sindaci- e ai colleghi delle Associazioni di Categoria Datoriali e dei Lavoratori, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere e di apprezzare per la loro attenzione mostrata nei confronti della Cna Bat, accogliendo numerose proposte.Sarò sempre a fianco delle imprese che, nonostante il difficile momento, hanno ancora voglia di stare sul mercato, di investire, innovare e creare nuova occupazione".