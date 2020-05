Riorganizzazione dei mercati, Cna e Bat Commercio si congratulano con l’Amministrazione di Trani

Le associazione di categoria CNA PUGLIA-Commercio e la Bat Commercio 2010 si congratulano con l'amministrazione di Trani, in particolare con l'assessorato alle attività produttive- rappresentato politicamente dall'avv. Marina Nenna-, per l'ottimo lavoro di concertazione fatto in occasione della riorganizzazione della aree mercatali- emergenza covid 19.Con la sottoscrizione del verbale del 26.05.2020 nr. prot. gen 25129, l'amministrazione ha definito lo spostamento del mercato settimanale nella nuova area "Piazza Madre teresa di Calcutta" idonea allo svolgimento temporaneo e straordinario per il contenimento dell'emergenza covid-19, commenta Apruzzese Nicola- CNA PUGLIA Commercio. L'amministrazione comunale, unitamente a tutte le sigle sindacali più rappresentative, alle quali ringraziamo per la costruttiva collaborazione, si è riservata la possibilità di modificarlo od integrarlo qualora nel corso della sua applicazione dovessero essere segnalati inconvenienti dal comando di polizia municipale.Intanto, si ringrazia il sindaco di margherita di Savoia – Avv.to Bernardo Lodispoto - che stamattina ha ricevuto tutte le associazioni di categoria ed avviato il percorso per riattivare il mercato settimanale, in stretta collaborazione- dichiara Riccardo Calvano delegato dell'associazione Bat Commercio 2010.Un grande esempio di collaborazione tra le istituzioni ed il mondo del lavoro, commenta Giovanni Vurchio, che gradiremmo vedere in tutti i Comuni della Bat. La categoria degli operatori commerciali ha la impellente necessità di ripartire, di riorganizzare il proprio lavoro e, unitamente agli aiuti statali e regionali, cercare di intraprendere nuovi percorsi lavorativi che possano dare maggiori garanzie alla categoria e alle tante famiglie tristemente interessate dal difficile momento. Ora, bisogna lavorare tutti insieme per consentire la ripartenza del mercato nella nostra amata città, conclude Vurchio.