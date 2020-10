Tari 2020, Cna Bt ai contribuenti: «Le scadenze indicate nell'avviso di pagamento non sono perentorie»

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute alla nostra segreteria da parte delle imprese, associate e non, in merito alla TARI 2020, riteniamo opportuno precisare quanto segue: gli Avvisi di Pagamento dellaper l'annoinviati ai contribuenti (imprese e famiglie) dall'Ufficio Tributi del COMUNE di TRANI, sono da considerarsi sempliciAVVISI BONARIsenza applicazione di sanzioni e/o interessi.Solo in caso di omesso pagamento, l'Ufficio Tributi del Comune di Trani invierà al contribuente un sollecito, a mezzo raccomandata, addebitando solo le spese postali di € 5,00; qualora, trascorsi 60 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, il contribuente non dovesse provvedere al pagamento, soltanto allora scatteranno le sanzioni e gli interessi previsti per legge.Si precisa, inoltre, che, per le imprese con codice ATECO che sono state costrette alla chiusura a seguito della emergenza COVID 19, l'Ufficio Tributi del Comune di TRANI, attraverso un lavoro paziente e certosino, ha provveduto ad applicare l'esenzione della parte variabile della TARI per tutto l'arco temporale di chiusura disposta dal Governo, così come previsto dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ( ARERA), disposizione recepita anche dal Consiglio Comunale di TRANI, a seguito delle decisioni prese e concordate dall'Amministrazione Comunale di concerto con le Associazioni di Categoria.Infine si ricorda che, per usufruire della agevolazione prevista dal regolamento TARI denominata "TRANI AUTISM FRENDLY", (misura massima del 20 % della sola parte variabile), le utenze non domestiche devono inviare una richiesta all'Ufficio Tributi , allegando l'attestato di partecipazione alla specifica formazione.La nostraè disponibile per eventuali ulteriori chiarimenti. A causa delle emergenza sanitaria, si prega di contattare preventivamente la nostra segreteria, chiamando il numero 349 6773575.