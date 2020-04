Troppi decreti e pochi soldi, De Marinis: «Così non va»

Il presidente della Cna Bat: «Le misure messe in campo dal Governo non soddisfano le esigenze delle micro piccole e medie imprese»

Le misure messe in campo dal Governo non soddisfano le richieste e le esigenze che vengono avanzate dal mondo delle micro piccole e medie imprese. Ribadiamo la necessità di concedere contributi a fondo perduto, riduzione della pressione burocratica, sospensione dei pagamenti di tutti i tributi locali, sostegno immediato al Turismo e Commercio. La politica ha la responsabilità di dare risposte immediate, di attivare interventi rapidi, e di non lasciare solo nessun imprenditore.La politica ha la responsabilità e l'obbligo di salvaguardare il patrimonio economico e sociale costituito da milioni di piccole imprese, ha l'obbligo di essere visionaria , superare le logiche di parte, che producono obiettivi a breve termine capaci solo di rispondere a logiche di consenso delle quali proprio non se ne sente il bisogno. Per fronteggiare situazioni di straordinaria eccezionalità, occorre pensare ad interventi altrettanto eccezionali.