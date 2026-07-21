Perché i giunti elastici fanno la differenza

Cibo pugliese, musica argentina e culture da ogni parte del mondo si incontrano nel centro storico di Trani. Al via anche i seminari con i maestri.

Speciale

Venerdì 3 luglio il debutto al Vecchio e il Mare, con protagonisti Silvano Santacroce e Manuel Severino in "Ri-comincio da Due", omaggio a Pino Daniele e Massimo Troisi