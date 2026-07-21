Attualità
Perché i giunti elastici fanno la differenza
Guida pratica alle scelte per l'industria
Trani - martedì 21 luglio 2026
I giunti elastici sono componenti chiave per la trasmissione di potenza tra motori e alberi, perché coniugano affidabilità e capacità di adattamento. La loro funzione primaria è la compensazione dei disallineamenti radiali, angolari e assiali che, nella pratica, sono inevitabili anche negli impianti più accurati. Questa flessibilità consente di preservare l'allineamento funzionale e di distribuire i carichi in modo omogeneo, riducendo sollecitazioni e usura sulle macchine collegate. In altre parole, i giunti tollerano l'imperfezione senza sacrificare efficienza e continuità produttiva.
Non meno importante è lo smorzamento delle vibrazioni torsionali, cioè l'assorbimento delle oscillazioni che possono innescare rumori, microrotture e fermi non programmati. Grazie ai materiali elastomerici e alla geometria degli inserti, l'energia vibrazionale viene dissipata prima di raggiungere gli organi sensibili. Il risultato è una trasmissione più regolare, con minori picchi di coppia e un incremento misurabile della vita utile dei componenti a valle. In sistemi soggetti ad avviamenti frequenti o carichi variabili, questa protezione fa la differenza tra stabilità e degrado precoce.
Per orientarsi tra coppia trasmissibile, disallineamenti ammessi e condizioni operative, è utile approfondire i principi applicativi dei giunti elastici e valutare i dati del progetto con strumenti dedicati. Mayr mette a disposizione un configuratore di prodotto online che guida il progettista nella selezione, oltre alla consulenza tecnica dei propri specialisti per identificare soluzioni a catalogo o, quando serve, sviluppi specifici. Questa combinazione riduce i margini di errore e accelera la messa in servizio degli impianti.
All'interno dell'ampia offerta Mayr, i giunti a elastomero ROBA-ES sono riconosciuti per la loro flessibilità e affidabilità nella gestione di disallineamenti e vibrazioni, mentre i giunti a soffietto metallico Smartflex, pur torsionalmente rigidi, offrono la flessibilità geometrica richiesta dove precisione, pulizia e resistenza alla corrosione sono cruciali. La sinergia tra materiali, design e supporto tecnico permette di selezionare i giunti elastici più adatti, valorizzando la longevità delle attrezzature e la continuità operativa, obiettivi centrali per ogni impianto moderno.
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Non meno importante è lo smorzamento delle vibrazioni torsionali, cioè l'assorbimento delle oscillazioni che possono innescare rumori, microrotture e fermi non programmati. Grazie ai materiali elastomerici e alla geometria degli inserti, l'energia vibrazionale viene dissipata prima di raggiungere gli organi sensibili. Il risultato è una trasmissione più regolare, con minori picchi di coppia e un incremento misurabile della vita utile dei componenti a valle. In sistemi soggetti ad avviamenti frequenti o carichi variabili, questa protezione fa la differenza tra stabilità e degrado precoce.
Materiali, durezze e criteri di sceltaLa scelta del giunto inizia dai materiali. Gli inserti elastomerici, disponibili in diverse durezze Shore e spesso identificati da colori distintivi, modulano rigidità torsionale, capacità di carico e comportamento smorzante. In ambienti gravosi con oli, temperature elevate o sostanze chimiche, diventa decisiva la resistenza alla corrosione e l'idoneità al contatto con agenti detergenti. Quando la pulizia è prioritaria, come nell'industria alimentare, la flessibilità richiesta può essere affidata anche ai giunti a soffietto metallico, che uniscono accuratezza e resistenza senza rinunciare alla conformità igienica.
Per orientarsi tra coppia trasmissibile, disallineamenti ammessi e condizioni operative, è utile approfondire i principi applicativi dei giunti elastici e valutare i dati del progetto con strumenti dedicati. Mayr mette a disposizione un configuratore di prodotto online che guida il progettista nella selezione, oltre alla consulenza tecnica dei propri specialisti per identificare soluzioni a catalogo o, quando serve, sviluppi specifici. Questa combinazione riduce i margini di errore e accelera la messa in servizio degli impianti.
Applicazioni reali e soluzioni MayrLe applicazioni sono numerose e richiedono risposte mirate. Nei rulli dell'industria della carta, i giunti elastici garantiscono uniformità e salvaguardano il prodotto; nelle turbine eoliche proteggono il generatore dagli shock del vento; nei sistemi navali compensano i disallineamenti tra motore ed elica, riducendo sollecitazioni e rumori. Perfino nelle linee di imbottigliamento e confezionamento alimentare, la riduzione degli urti e l'allineamento accurato tutelano sia la macchina sia il contenitore, favorendo qualità costante e minori fermi.
All'interno dell'ampia offerta Mayr, i giunti a elastomero ROBA-ES sono riconosciuti per la loro flessibilità e affidabilità nella gestione di disallineamenti e vibrazioni, mentre i giunti a soffietto metallico Smartflex, pur torsionalmente rigidi, offrono la flessibilità geometrica richiesta dove precisione, pulizia e resistenza alla corrosione sono cruciali. La sinergia tra materiali, design e supporto tecnico permette di selezionare i giunti elastici più adatti, valorizzando la longevità delle attrezzature e la continuità operativa, obiettivi centrali per ogni impianto moderno.
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