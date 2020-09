Perché i Simpson sono gialli?

I Simpson, la famiglia americana più amata di sempre e tutto il loro mondo è rappresentato da un unico colore: il giallo. Una delle domande che subito ci siamo fatti è stata: "Ma perché i Simpson hanno la pelle gialla?".So che ve lo siete chiesto e forse con l'aiuto della medicina riusciamo a dare una risposta a questa domanda. Esiste una condizione clinica in cui la cute diviene gialla a causa della deposizione a livello cutaneo e delle sclere oculari di un pigmento chiamato bilirubina, principale prodotto di scarto dei globuli rossi; questa condizione è nota come ittero.Ci sono diverse cause per le quali si ha un aumento della bilirubina, come malattie ereditarie, tra le più comuni ricordiamo anemia falciforme, carenza dell'enzima glucosio 6-fosfato, sindrome di Gilbert (sintomi più modesti), sindrome di Crigler-Najjar, mentre tra quelle acquisite: mononucleosi, cirrosi, epatiti, anemia emolitica, emolisi immunologica, deficit di vitamina B12, ferro, zolfo, che causano eritropoiesi inefficace. Homer e tutti i suoi amici passano molto tempo a bere alcol da Boe e questa assunzione determina una malattia del fegato definita cirrosi epatica. Il fegato cirrotico non è in grado di eliminare la bilirubina, che ricordiamo è un normale prodotto di scarto dei globuli rossi, e quindi questa è libera di depositarsi nel corpo colorando di giallo la cute. Nel caso invece di Maggie Simpson e dei suoi coetanei, l'ittero è una condizione pressoché normale nei neonati, in quanto il fegato non essendo ancora maturo non riesce a smaltire la quantità di bilirubina.