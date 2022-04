Percolato, impianto "perfettibile": l'incontro pubblico organizzato dal movimento Articolo97

Si è svolto presso l'Auditorium Croce Bianca l'incontro organizzato dal movimento civico Articolo97 sull'impianto di trattamento del percolato, durante il quale si è dibattuto ampiamente di ogni aspetto inerente la realizzazione, la conduzione e la economicità dell'impianto stesso, insieme agli ospiti avv. Alessandro Moscatelli e il dott. Giuseppe Tarantini, all'esperto Roberto Brattoli, ai rappresentanti dell'Amministrazione della città, il vicesindaco avv. Fabrizio Ferrante e l'assessore del ramo avv. Pierluigi Colangelo.Gli organizzatori, così come i relatori e i partecipanti, "sono rimasti molto soddisfatti dal livello della discussione e dai buoni propositi manifestati - si legga in una nota del movimento civico - nel corso della stessa, da parte degli organi istituzionali che, opportunamente, hanno riconosciuto la necessità di approfondire meglio l'argomento, soprattutto per quello che riguarda il ciclo di lavorazione del percolato. Tutti hanno convenuto che, probabilmente, l'impianto così come ipotizzato è assolutamente perfettibile per quello che riguarda il ciclo stesso, che al momento appare monco, o meglio, incompleto. Risulta inoltre perfezionabile nell'aspetto dei costi e nella destinazione dei sottoprodotti finali della lavorazione.I presenti hanno convenuto che un impianto di trattamento del percolato della nostra discarica è necessario per risolvere il problema ambientale della produzione di questo liquido che trae origine dall'infiltrazione d'acqua nella massa dei rifiuti e dalla decomposizione degli stessi. Se ben realizzato, progettato e condotto, tale impianto può rappresentare una opportunità lavorativa e di vantaggio per la comunità.Il movimento Articolo97 ha dunque ribadito, anche in questa occasione, il princìpi ed i valori su cui si basa, come trasparenza, legalità e buon andamento della pubblica amministrazione, facendo luce su una materia poco chiara come quella del ciclo dei rifiuti e sulle opportunità che quest'ultimo offre".