Perde il controllo del motorino, ferito un giovane tranese

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in via Capirro Primo. Un ragazzo a bordo di un motorino azzurro ha perso il controllo del mezzo e, sbandando, si è ritrovato sulla pista ciclabile che costeggia la strada. Non si conoscono ancora le cause dell'impatto ma non sembrano coinvolti altri mezzi. Il ragazzo è stato trasportato nell'ospedale di Andria.Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia locale che stanno indagando sull'accaduto per ricostruire la dinamica dell'incidente.