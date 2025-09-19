Costa nord
Costa nord
Politica

Piano Comunale delle Coste del Comune di Trani, oggi la presentazione

Biblioteca Comunale "G. Bovio" alle ore 17:00 - Sala Ronchi

Trani - venerdì 19 settembre 2025 9.30
Venerdì 19 Settembre 2025 presso la Sala Benedetto Ronchi (2° piano) della Biblioteca Comunale di Trani G. Bovio alle ore 17:00, si svolgerà la presentazione della proposta del Piano Comunale delle Coste del Comune di Trani. Il Piano sarà presentato dai progettisti incaricati "Rotondo Ingegneri Associati" alla presenza dell'Ing. Giuseppe Rotondo.
Alla presentazione interverranno per i saluti istituzionali il Sindaco Amedeo Bottaro e l'assessore al Patrimonio e Demanio Marittimo Cosimo Damiano Di Lernia, il Dirigente IV Area Urbanistica, Demanio e Ambiente Ing. Andrea Ricchiuti che descriverà l'iter di approvazione del Piano a cui seguirà la presentazione dei progettisti del Piano delle Coste e infine si svolgerà il dibattito pubblico. La cittadinanza è invitata.
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Irene Cornacchia chiarisce il "mero errore" Enti locali Irene Cornacchia chiarisce il "mero errore" Chiarimenti in merito alla VI Commissione Consiliare e ringraziamenti al personale comunale
Nuovo anno scolastico, nuovo inizio all'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio Scuola e Lavoro Nuovo anno scolastico, nuovo inizio all'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio Il dirigente Cassanelli: "Questo istituto una scommessa vinta, pronti a continuare in questo percorso di crescita"
24 Lavori al parcheggio di Piazza XX Settembre a Trani: maxi-risparmio per il Comune Lavori al parcheggio di Piazza XX Settembre a Trani: maxi-risparmio per il Comune Gara con 92 offerte per l'impermeabilizzazione del parcheggio. Lavori aggiudicati con un ribasso di quasi il 30%
Fortino di Sant'Antonio, si apre la gara per la gestione Enti locali Fortino di Sant'Antonio, si apre la gara per la gestione Martedì 16 settembre la seduta pubblica per l'apertura delle offerte pervenute per l'affidamento dell'immobile
Gettoni di presenza, un errore in commissione Urbanistica Gettoni di presenza, un errore in commissione Urbanistica Liquidati 1.476 euro a un consigliere per le sedute del II trimestre. Il pagamento non era stato effettuato per un "mero errore materiale"
Centri estivi Trani, successo per il progetto dedicato ai minori Enti locali Centri estivi Trani, successo per il progetto dedicato ai minori Dal 17 settembre si riparte con altre attività fino a dicembre
Inclusione va a canestro: a Trani la partita speciale Associazioni Inclusione va a canestro: a Trani la partita speciale Oggi in Villa Comunale il baskin, il basket dove le differenze diventano una ricchezza per tutti
Sebastiano De Feudis: “In politica non ci si impone: si viene scelti" Sebastiano De Feudis: “In politica non ci si impone: si viene scelti" Intervista esclusiva all’avvocato sulle regionali e sulle prossime amministrative
Agenda "Dialoghi di Trani " gli appuntamenti del 19 settembre
19 settembre 2025 Agenda "Dialoghi di Trani" gli appuntamenti del 19 settembre
Furto cavi di rame, circolazione sospesa tra Foggia e Barletta, disagi su tutta la linea
19 settembre 2025 Furto cavi di rame, circolazione sospesa tra Foggia e Barletta, disagi su tutta la linea
Frode fiscale sui bonus, arrestato anche un finanziere in servizio
19 settembre 2025 Frode fiscale sui bonus, arrestato anche un finanziere in servizio
Il cinema di Fabrizio Corallo a Trani: omaggio a Mastroianni e Virna Lisi
19 settembre 2025 Il cinema di Fabrizio Corallo a Trani: omaggio a Mastroianni e Virna Lisi
1
Sosta selvaggia in via Gisotti, residenti esasperati
19 settembre 2025 Sosta selvaggia in via Gisotti, residenti esasperati
Assistenza specialistica, Rosa Uva: "La proposta di modifica è una vittoria di civiltà "
19 settembre 2025 Assistenza specialistica, Rosa Uva: "La proposta di modifica è una vittoria di civiltà"
Dieci anni di sacerdozio per don Michele Caporusso
19 settembre 2025 Dieci anni di sacerdozio per don Michele Caporusso
Piazza Gradenigo prende finalmente forma
19 settembre 2025 Piazza Gradenigo prende finalmente forma
Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio: a scuola con stampante 3D, creatività e tecnologia. 
19 settembre 2025 Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio: a scuola con stampante 3D, creatività e tecnologia. 
Variazione delle fermate STP per la chiusura del ponte lama
19 settembre 2025 Variazione delle fermate STP per la chiusura del ponte lama
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.