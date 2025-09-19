Piano Comunale delle Coste del Comune di Trani, oggi la presentazione

Venerdì 19 Settembre 2025 presso la Sala Benedetto Ronchi (2° piano) della Biblioteca Comunale di Trani G. Bovio alle ore 17:00, si svolgerà la presentazione della proposta del Piano Comunale delle Coste del Comune di Trani. Il Piano sarà presentato dai progettisti incaricati "Rotondo Ingegneri Associati" alla presenza dell'Ing. Giuseppe Rotondo.Alla presentazione interverranno per i saluti istituzionali il Sindacoe l'assessore al Patrimonio e Demanio Marittimo, il Dirigente IV Area Urbanistica, Demanio e Ambiente Ing.che descriverà l'iter di approvazione del Piano a cui seguirà la presentazione dei progettisti del Piano delle Coste e infine si svolgerà il dibattito pubblico.