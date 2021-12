Piano del diritto allo studio, Consulta Terzo Settore: mercoledì torna a riunirsi il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria mercoledì 15 dicembre alle ore 10.30 in prima convocazione (seconda fissata per venerdì 17 dicembre alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Programmazione comunale per il diritto allo studio – Annualità 20222) Mozione presentata dal consigliere Branà Vito in merito alla presenza di amianto nelle tubazioni3) Approvazione regolamento per l'istituzione della consulta del terzo settore4) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1636/2021 del tribunale di Trani in favore di – omissis –5) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1735/2021, emessa dal tribunale ordinario di Trani resa nel giudizio r.g. 985/2021. Soggetti creditori: – omissis –6) Riconoscimento debito fuori bilancio a favore del Caf MCL – Roma7) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1/2018 emessa dal giudice di pace di Trani in favore di – omissis –8) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da atto di transazione in favore dell'ing. G. F.9) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 273/2014, emessa dal giudice di pace di Trani resa nel giudizio r.g. 183/2014 e rettificata con ordinanza n.67/2020. Soggetti creditori: – omissis –10) Riconoscimento debito fuori bilancio corresponsione rette per assistenza anziani ospitati presso la residenza socio-sanitaria assistenziale denominata villa Dragonetti, con sede in Trani alla via Alberolongo11) Riconoscimento debito fuori bilancio corresponsione rette per assistenza anziani ospitati presso la residenza socio-sanitaria assistenziale denominata cooperativa sociale e di solidarietà Impresa sociale Mig.Si specifica che, per la presenza del pubblico in aula consiliare, la seduta è assimilata ad incontro/convegno/congresso e quindi sarà ammesso l'ingresso in ordine di arrivo fino alla concorrenza dei posti disponibili in sala, nel rispetto del distanziamento, fermo restando la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19.