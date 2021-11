Piazza della Repubblica, clochard presi di mira dai bulli

Si assiste con sgomento, ormai da tempo, ad atti di aggressione da parte di teppisti che imperversano in città. Questa volta a farne le spese sono stati i clochard che abitualmente stazionano in piazza della Repubblica.A notare l'accaduto è stato un passante che verso le ore 23 circa, richiamato dagli schiamazzi, ha notato un gruppo di adolescenti intenti a schernire, deridere e filmare i senzatetto.Dell'episodio sono stati informati i carabinieri allertati prontamente dal cittadino, tuttavia rimane lo sconcerto per il numero di episodi di atti di violenza che negli ultimi tempi si registrano in città.