Piazza Quercia e i rifiuti del sabato sera: un' incuria verso la più bella terrazza sul porto

Per molti, insieme a Piazza Duomo, è la più bella piazza di Trani , quasi un immenso palcoscenico che ha come scenografia da un lato palazzo Telesio e dall'altro uno dei porti più belli d'Italia, il nostro.E se le piazze sono i salotti delle città, soprattutto in giornate invernali assolate come queste, nelle quali dai locali riappaiono i tavolini all'aperto che consentono una condivisione serena in un periodo come questo - in cui oltretutto stare al chiuso può risultare rischioso - trovarvi di domenica mattina, accatastati, cumuli di cartoni accanto ai cassonetti, in attesa di essere ritirati ancora in prossimità di mezzogiorno, non è davvero degno di tanta bellezza, ma anche degna di un posto civile.Le segnalazioni sono pervenute in redazione poco prima di mezzogiorno e non sappiamo a che ora i mezzi dell' AMIU siano poi passati a ritirarli: fatto sta che la piazza e il porto a quell'ora erano già molto affollati di gente e che i locali, i residenti, e cittadini che vi transitavano, non potevano non essere disturbati da quel disordine.