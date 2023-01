Piazza Tomaselli, il Comune: «La rastrelliera porta bici ripitturata e spostata»

La rastrelliera porta bici non è sparita ma è stata semplicemente ripitturata e spostata: è la risposta del Comune di Trani al Comitato di Quartiere Piazza Tomaselli che ieri in una nota ( leggi qui ) denunciava la "sparizione" dell'elemento di arredo urbano. In merito invece ai cestini porta rifiuti, l'Amiu fa sapere come siano stati eliminati (come del resto sta avvenendo in altre zone della città) per evitare il conferimento di rifiuti casalinghi all'interno di essi da parte dei residenti.