Piazzale della Stazione: tra arrivi e partenze, da giorni, una figura di ...

Queste foto sono state scattate da un cittadino già lo scorso sabato: vuol dire che sono almeno quattro giorni che quasi indisturbata rimane quella situazione sul piazzale della Stazione, in bella vista, si potrebbe dire con sarcasmo, anche se in realtà da sorridere c'è ben poco. Una stazione è l'ingresso di una città, come l'anticamera di una casa: e come in una casa ne preannuncia lo stato.Così evidentemente succede a Trani: sempre più sciatta e sporca. Cittadini che non rispettano le regole , forze dell'ordine che dovrebbero vigilare perche vengano rispettate, AMIU che non vede (?) troppe situazioni: chi abbia le maggiori colpe non sta qui dirlo. Sicuramente non i cani, ecco, preme sottolinearlo. Quel che conta è il risultato; e questo "benvenuto" nella nostra città sicuramente non fa che dispiacere e amareggiare sempre di più.