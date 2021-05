Piccoli scienziati crescono: le giovani eccellenze tranesi si fanno strada

Non solo poeti, santi e navigatori. Più localmente Trani è terra natia di Giovanni Bovio, di Giustina Rocca, di Giovanni Macchia. Ma anche terra fertile per menti come Nicola Scarpelli, allievo di Enrico Fermi. O di Luigino D'Ambrosio, che oggi dirige la Scuola Normale di Pisa.Questo per dire che in questa città nascono, o crescono, e si formano menti eccelse. Partendo dalla scuola. Anzi, dalla Scuola. E' così. I giovani non sono solo quelli delle risse e degli assembramenti. Non sono fannulloni.Per esempio, ma solo per esempio, a Trani alcuni, adolescenti o poco più, hanno conquistato il podio dei Giochi matematici internazionali "GioiaMathesis", altri sono stati selezionati fra mille e mille per accedere alla Scuola Normale Superiore di Pisa: dal Liceo "De Sanctis" di Trani verso il mondo della scienza internazionale."Come ogni anno il nostro liceo - viene annunciato nella pagina social del "De Sanctis" - ha accolto l'iniziativa dei corsi di orientamento estivi organizzati dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Tra le 1174 candidature, solo 162 studentesse e studenti sono stati selezionati per merito, fra cui 3 alunne della classe 4°C/classico: Giulia Campanale, Anna Cortellino e Margherita Martino".E ancora: "XXXI Gara Gioiamathesis: non possiamo che complimentarci con i nostri alunni! hanno ottenuto otimi risultati dimostrando impegno e tenacia. Bravissimi!!", rivolgendosi a Francesco Scaringella (5BI) Beatrice Preziosa e Fabrizio Ceci (3Ac), Davide Sarcina (1 Bc) arrivati in prima posizione; Margherita Martino (4 Cc) classificatasi in seconda posizione; Giulia Campanale (4 Cc), Angelica Cassanelli (4 Bc) Mara De Toma (4 Ac) in terza posizione; Vittoria Strignano ed Eleonora Pizzi (1 Ac) in quinta posizione.