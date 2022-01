Pioggia e tamponi, lunghe code fuori all'Ufficio igiene di Trani

Pioggia e maltempo hanno causato disagi questa mattina nei viali esterni dell'Ufficio igiene, dove erano stati programmati i tamponi di controllo: lunghe file di gente di ogni età fra ombrelli e pozzanghere in attesa nell'unica sede pubblica a Trani individuata dall'Asl Bt.Sono giornate di grande lavoro, senza sosta, per gli operatori sanitari, che avevano anche cercato di alleviare i disagi dividendo le entrate, con percorsi distinti tra vaccinazioni pediatriche con accesso solo da corso Imbriani e tamponi solo da via Baldassarre: il numero sempre crescente di tamponi da effettuare ha visto la presenza di numerosissimi utenti, in attesa del proprio turno sotto la pioggia. Numerose le segnalazioni in redazione: "Capiamo l'emergenza di queste ore, ma perché le autorità non hanno pensato ad una sede al coperto e soprattutto più grande per accogliere tutta questa mole di persone?", è la domanda che ci si pone. E del resto non possiamo che condividerla e riproporla ai piani alti della Asl a chi di competenza.