Pista ciclabile, tensostatico, riaqualificazione dell'arredo urbano del porto: il Comune candida 6 proposte di rigenerazione urbana

Progetti per circa 11 milioni e mezzo di euro saranno candidati dall'amministrazione comunale alla linea di finanziamento "Rigenerazione Urbana - annualità 2022". Gli studi di prefattibilità e le proposte di intervento, contenute nella deliberazione della giunta comunale, sono pronti e riguardano i seguenti interventi: "Verifica strutturale e manutenzione delle due gallerie ottocentesche degradate, con annessa realizzazione di area a verde sovrastante l'ingresso delle stesse" per un importo complessivo di € 3.000.000,00; "Realizzazione di tensostatico per campo polivalente in zona sud" per un importo complessivo di € 1.000.000,00; "Realizzazione di nuovi percorsi ciclabili in zona sud, via Duchessa d'Andria, via Falcone, via Borsellino, viale de Gemmis" per un importo complessivo di € 1.000.000,00; "Restauro del muraglione della Villa Comunale" per un importo complessivo di € 2.150.000,00; "Sistemazione di uno spazio scoperto a piazza e verde urbano nell'ambito del PINQuA costa nord" per un importo complessivo di € 2.150.000,00; "Riqualificazione e fornitura di arredo urbano in zona porto" per un importo complessivo di € 2.045.160,00.Gli studi di prefattibilità per questi interventi da candidare alla linea di finanziamento Rigenerazione Urbana, annualità 2022, sono stati elaborati dai settori "Terza Area Lavori Pubblici e Patrimonio" e "Quarta Area Urbanistica, Demanio e Ambiente".