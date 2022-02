Pnrr e implicazioni sul Meridione, se ne parla a Trani in un convegno

Sabato 12 febbraio alle ore 17:30 presso la Sala Superiore del Santuario "Madonna di Fatima" (Via Sant'Annibale Maria di Francia 131 – Trani) si terrà il convegno "PNRR ED IMPLICAZIONI SUL MERIDIONE" a cura della Sezione di Trani del Movimento Federalista Europeo.L'incontro affronterà i temi legati al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), le sue riforme e le sue missioni, con una particolare attenzione alle grandi opportunità per il Meridione. Dopo un'introduzione di Gianfranco Matichecchia (Segretario dell'MFE-Trani), interverranno l'Assessore alle Culture e al PNRR su Edilizia Scolastica Francesca Zitoli e relazioneranno Vincenzo Posa (Coordinatore UIL/BAT) e Antonio Notarpietro (Direttivo MFE-Trani).L'ingresso è gratuito e l'evento rispetterà le normative anti-covid. Per ragioni di scurezza sanitaria è preferibile prenotarsi chiamando il numero 3492551592.