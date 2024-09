Pnrr, finanziato il progetto di inserimento lavorativo “Skills for a Career in Hospitality and Tourism Officer”

Le competenze, o "skills," svolgono un ruolo cruciale nell'inserimento lavorativo nel settore turistico, che è uno dei settori più dinamici e in costante evoluzione. Il progetto "Skills for a Career in Hospitality and Tourism Officer" elaborato dall'ente di formazione tranese Ifor Pmi Prometeo Ets (capofila) in collaborazione con l'Università degli Studi di Foggia, l'Istituto di Istruzione Superiore "Lotti-Umberto I di Andria e il Gruppo Apulia Hotels, ha ottenuto il finanziamento nell'ambito dell'Avviso Pubblico IFTS/2023, inerente la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale, finanziato dal PNRR, Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema duale" con il supporto dell'Unione Europea – Next Generation EU.Grazie a questo finanziamento gli studenti iscritti ai percorsi formativi dell'Ifor Pmi Prometeo Puglia ETS avranno l'opportunità di frequentare il quinto anno di formazione tecnica superiore in modalità duale completando il ciclo di studi professionalizzante. Questa modalità innovativa prevede l'alternanza tra la formazione teorica in aula e l'apprendimento pratico in azienda.Il gruppo APULIA HOTELS, la prima catena alberghiera del sud Italia, ha deciso di sostenere con entusiasmo questa sperimentazione del sistema duale, confermando l'importanza dell'apprendimento pratico per i giovani. Gli allievi, dopo una fase teorica iniziale, potranno acquisire esperienza diretta all'interno dei family village e degli hotel pugliesi del gruppo APULIA HOTEL, attraverso contratti di apprendistato professionalizzanti o tirocini in alternanza.Il sistema duale rappresenta una grande opportunità per i giovani, poiché permette loro di sviluppare competenze professionali in un contesto reale, facilitando il loro ingresso nel mondo del lavoro. La formazione pratica svolta direttamente nelle aziende consente agli studenti di acquisire una conoscenza approfondita del settore in cui operano, migliorando così la loro competitività e le prospettive di carriera.In questo progetto è coinvolta anche l'Università degli Studi di Foggia, che avrà un ruolo chiave nella fase di orientamento e nella valutazione degli apprendistati. Inoltre, la rete IFTS comprende l'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Lotti - Umberto I" di Andria, recentemente ammesso alla sperimentazione dei percorsi di istruzione 4+2 nel settore turistico, che avrà cura di implementare un sistema di riconoscimento e validazione dei crediti formativi che gli studenti maturano durante i percorsi formativi, garantendo un accesso agevolato all'ITS del Turismo. Con questa iniziativa l'Ifor Pmi Prometeo Puglia consolida l'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale nella città di Trani garantendo l'intero ciclo professionalizzante quinquennale. Infatti, entro il 30 settembre avranno inizio i corsi per la qualifica triennale (Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza), quelli del quarto anno (Diploma di Tecnico dei servizi turistici) nonché quelli del quinto anno di istruzione superiore (IFTS – Tecnico della promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità̀ ed eventi del territorio").Tutti i corsi sono gratuiti e prevedono una indennità di frequenza per i corsisti, una fase di alternanza in azienda e la possibilità dell'attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante. Prevista anche la partecipazione degli allievi al programma Erasmus+ con esperienze formative, sempre di stage, all'estero nonché la certificazione delle competenze digitali (Eipass) e linguistiche (Trinity).L'offerta formativa, promossa e sostenuta anche dal Comune di Trani e da altre realtà del settore turistico-alberghiero (Hotel Marè, RDS Nicotel, Hotel Salsello, The Begins Hotel, ect.) rappresenta un passo significativo verso l'innovazione e il miglioramento della formazione tecnica e professionale in Puglia, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni educative e aziende possa portare a risultati eccellenti per i nostri giovani e per il futuro del settore turistico.