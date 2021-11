Polizia, arrestati autori e mandati di 4 episodi di lupanara bianca: 8 in carcere

Dalle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato di Bari e Bat sta eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone, tutte pregiudicate; il provvedimento è stato emesso a conclusione di articolate indagini condotte dagli agenti della Squadra Mobile delle Questure di Bari e BAT e del Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari.I destinatari del provvedimento cautelare sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di omicidio premeditato, in concorso, aggravato, violazione della legge sulle armi e delle misure di prevenzione, distruzione di cadavere, violenza e minaccia a pubblico ufficiale in concorso, estorsione aggravata. Contestata altresì l'aggravante mafiosa.I particolari dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà oggi presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Bari, alle ore 10.30.