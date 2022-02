Polizia di Stato, tranese arrestato per violazioni delle prescrizioni impostegli

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Trani hanno tratto in arresto un tranese già sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentatati dalla persona offesa. Infatti, nonostante tale divieto, lo stesso ha violato più volte le prescrizioni impostegli.Le numerose violazioni rilevate constatate dagli agenti, hanno indotto i giudici del Tribunale di Trani ad emettere, nei confronti dell'uomo, la misura cautelare in carcere. L'arrestato, rintracciato in Trani, ultimate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Trani a disposizione dell'A.G. procedente.