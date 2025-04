Polo Museale di Trani, IX anniversario: da oggi al via gli appuntamenti

Giovedì 1° maggio ore 20:30

Da venerdì 2 a domenica 11 Maggio

In occasione del 9° Anniversario dell' apertura del Polo Museale di Trani, la Fondazione S.E.C.A. presenta numerosi appuntamenti in calendario che partono da oggi con ilche sarà condotto dal Tonino Lacalamita - Caporedattore di TraniViva.A seguire , due eventi speciali:- Lettera 32_elettrico beat – READING TEATRALE MUSICALE / PROGETTO E SPERIMENTAZIONE VISIVA DI AGNESE PURGATORIONunzia Antonino, attrice, è la protagonista di "Lettera 32_elettrico beat": una sperimentazione artistica che introdurrà il pubblico al mondo di Adriano Olivetti. Un reading appassionante e dinamico di "Lessico famigliare" di Natalia Ginzburg con sequenze di immagini e improvvisazione strumentale di Bob Cillo, chitarrista di lungo corso dalla matrice blues. I frammenti di testo riguardano dapprima la vita quotidiana della famiglia Levi–Tanzi per poi concentrarsi sulla figura di Adriano Olivetti, senza tralasciare l'impatto delle leggi razziali fasciste, il confino dell'autrice in Abruzzo, l'uccisione del marito Leone Ginzburg. Le protagoniste e i protagonisti si avvicendano nella storia, senza ordine gerarchico in una cronaca ironico-affettuosa. In un tempo di guerra e nuovi autoritarismi, il romanzo di Natalia Ginzburg, che le valse il premio strega nel 1963, per la sua capacità di offrire uno sguardo universale, puntuale e compassionevole sull'umanità, partendo dal particolare delle sue esperienze personali, ci invita a non dimenticare l'impegno di uomini e donne per la liberazione dal nazi-fascismo e la riconquista della libertà.Partecipazione gratuita con prenotazione telefonica allo 0883.58.24.70.- Mostra "Comunicazione Olivetti – Solo il peso delle idee"L'Archivio Storico Olivetti in sinergia con la Fondazione S.E.C.A. presenta in mostra gli anni della storia industriale di Olivetti attraverso i manifesti pubblicitari che rappresentano al meglio il bagaglio creativo, culturale e produttivo di una delle società più importanti della storia italiana. La mostra metterà in luce le peculiarità del progetto industriale Olivettiano, orientato all'innovazione e all'eccellenza, ma allo stesso tempo molto attento agli aspetti sociali e culturali del mondo del lavoro. "Solo il peso delle idee". Poche precise parole che riassumono uno stile a cui l'Azienda è sempre rimasta fedele. La continua ricerca dell'innovazione, nell'organizzazione, nel progetto, nel design dei prodotti; la stessa innovazione presente anche nella comunicazione pubblicitaria.Innovazione, ma anche bellezza. L'Olivetti ha sempre considerato l'estetica e il design come aspetti non solo formali, ma sostanziali per la funzionalità del prodotto e il successo dell'impresa; e allora, anche la grafica pubblicitaria deve continuamente ricercare soluzioni innovative, eleganti e gradevoli per costruire un'immagine positiva e veritiera dell'Azienda e dei suoi prodotti.La mostra è gratuita nella Corte del Polo Museale di Trani.