Pomeriggio di puro divertimento per i ragazzi di ConTeStoLab

Puro divertimento grazie all'iniziativa dell'amministrazione comunale e dei giostrai che hanno permesso ai ragazzi dell'associazione di poter usufruire delle attrazioni del luna park insieme ai loro famigliari.

Ad accompagnarli c'erano il presidente dell'associazione ConTestoLab di Trani, Bisceglie, Ruvo, Raffaella Caifasso, il sindaco Angelantonio Angarano, l'assessore all'inclusione sociale Roberta Rigante e il vicesindaco Angelo Consiglio.

Una giornata in spensieratezza e in allegria per tanti ragazzi speciali dell'associazione ConTeStoLab che per alcune ore hanno potuto usufruire gratuitamente delle giostre in zona Sant'Andrea a Bisceglie allestite per la festa patronale.