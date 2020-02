Pomeriggio di solidarietà nel centro Antoniano maschile con il torneo di calcio di beneficienza

Si è tenuto sabato 1 febbraio, nel pomeriggio, presso il Centro Socio-Educativo Antoniano Maschile un torneo di calcio che ha visto come protagonisti i piccoli ospiti della struttura e alcuni componenti del Roma Club Trani. L'evento, organizzato dal locale club di tifosi giallorossi, ha avuto una finalità benefica. Sono stati donati ai bambini, infatti, palloni e abbigliamento tecnico/sportivo pervenuti direttamente dalla AS Roma.Si coglie l'occasione per ringraziare Padre Brizio, responsabile per la tutela dei ragazzi della struttura, e il suo Staff, la Scuola Calcio Pontelama che ha fornito abbigliamenti tecnico e palloni per giocare, anche questi, poi, donati al Centro.È stato un pomeriggio di amore, fatto di dare, di amicizia, di sorrisi e di tutti i valori che, noi del Roma Club Trani, crediamo debbano essere alla base dello sport e del tifare per lo sport.