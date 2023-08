Post Ferragosto: il D Day della spazzatura

Ferragosto è per taluni un perfetto sinonimo di baldoria: grigliate, spiaggiate, cenoni, trenini e limbo rock. Ma poi, quando cala il sipario, cosa succede alla spazzatura che resta dalla sera prima?

Le immagini di mucchi di cestini stracolmi, quasi a formare "castelli" aventi per fondamenta sacchi di pattume al posto dei mattoni, sono molteplici. Da segnalare in positivo l'iniziativa di Amiu, che aveva fornito indicazioni per un corretto smaltimento dei rifiuti sul territorio, anche se la mole di spazzatura generatasi in occasioni di questo genere avrebbe richiesto forse una maggiore distribuzione di mastelli o cassonetti da parte degli addetti sul territorio, soprattutto in una situazione festiva come questa, con un numero di presenze in città di certo maggiore del solito.

Soluzione per arginare la situazione potrebbe essere porre, e non solo nei giorni di festa, ma per buona parte del periodo estivo, dei bidoni "straordinari" (appositi), dove poter riporre i rifiuti, senza dover aspettare il vincolo del giorno in cui effettuare la raccolta differenziata, perché gli utenti lamentano quanto sia difficoltoso trattenere tutta la spazzatura nelle proprietà in attesa della data prestabilita alla raccolta.

Altro elemento da considerare è quel già citato binomio caldo/umidità e sporcizia, ideale per il soggiorno di animali non proprio piacevoli da incontrare, come blatte e topi, sul territorio cittadino.

La rilevazione della situazione di sporcizia nella città è omogenea, questo è gravoso per i cittadini, parallelamente lo è per il turismo, perché molte zone di movida ripotano questa condizione dando una pessima immagine di Trani.

L'inciviltà soggettiva è un'altra grande variabile di questa condizione, non basta puntare il dito verso l'alto se poi la "mancanza di responsabilità" parte anche dal basso. Preservare la città e il territorio è dovere di ognuno e deve partire innanzitutto dal singolo