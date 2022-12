Povera Villa comunale: ancora tiri al bersaglio sulle anfore di terracotta

Fra poco non resterà davvero niente di quel profilo della Villa Comunale che le grandi anfore fissate sui parapetti regalano agli occhi che la guardano dal mare.Nell'ottobre scorso il Sindaco aveva annunciato il servizio di vigilanza anche durante gli orari di chiusura della Villa, a seguito dell'intensificarsi e del perdurare soprattutto degli episodi di vandalismo. "Su mia espressa richiesta - queste le parole del sindaco - la società che effettua il servizio di vigilanza degli uffici e delle strutture di competenza comunale si occuperà della vigilanza anche all'interno della villa comunale durante gli orari di chiusura, a tutela della stessa"); cosa pensare dunque?Che queste bande di distruttori seriali degli arredi urbani della Città contenuti oltretutto in un monumento pubblico quale la Villa comunale siano così scaltri da essere in grado di eludere professionisti della vigilanza? Oppure che quell'accordo in realtà si sia già concluso?Il risultato è che ormai di quelle anfore, intatte, ne restano ben poche: anche se comunque, alla fine, quello delle anfore rimane uno dei mali minori, visto il numero di criticità che coinvolgono la villa comunale.Il movimento civico Articolo 97 si sta muovendo in maniera ufficiale per cercare di stimolare l'Amministrazione a una cura per la villa sicuramente più adeguata a quello che essa merita.Molto c'è da fare e ci si augura venga fatto al più presto.