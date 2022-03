“Premio Forme per le Donne”: l’8 marzo a Palazzo Beltrani la consegna dei prestigiosi riconoscimenti

Si terrà l'8 marzo prossimo nelle antiche sale di Palazzo delle Arti Beltrani la cerimonia di consegna del Premio "Forme per le Donne 2022", promosso dall'associazione culturale Forme con il patrocinio del Comune di Trani: giunto alla sua II edizione, il riconoscimento viene assegnato a personalità che nella loro attività professionale si siano distinte per tenacia, impegno, qualità e capacità di visione, privilegiando l'impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti, la passione e l'etica, il tutto in campi diversi come quello sociale, artistico, economico, scientifico, culturale, scolastico, politico.Questo l'elenco dei riconoscimenti: Assuntela Messina, Luca Trapanese, Valentyna Zakharyuk, Francesca Magliano, Greta Beccaglia, Patrizia Albrizio, Nancy Dell'Olio, BiancaNappi, Grazia DiStaso, Gianna Fratta, Lucia Di Palo, Mariella Pappalepore, Roberta Gentile, Anna Tronci, Associazione Fidapa.Il Premio "Forme per le Donne" viene simbolicamente assegnato l'8 marzo e "mira a celebrare personalità che nel rispetto dei valori sociali siano anche testimoni attive di solidarietà, inclusione, difesa dei diritti umani, cultura di pace" come sottolinea la presidente dell'associazione Forme, Elena Brulli."Sosteniamo l'iniziativa di Forme – è il messaggio del Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro - condividendone lo spirito. E' doveroso evidenziare gli innumerevoli e meritati traguardi e gli spazi di rilevanza ottenuti dalle donne in tutti i campi della società, motivo per il quale anche quest'anno siamo al fianco dell'associazione per premiare le tante personalità che si sono distinte nella vita e nel lavoro, autentici modelli di resilienza e di rinascita".Per questa II edizione la Giuria ha selezionato 15 professionalità che rappresentano settori diversi, mostrando ognuna a proprio modo il concetto di unicità ma anche di insieme per generare cambiamento: semplici, articolate, complesse, tutte volte a trasformare le sfide di oggi in nuove opportunità: fra queste anche Valentyna Zakharyuk, simbolo della sofferenza e della forza della Comunità Ucraina.La cerimonia di consegna del Premio, che vede anche la preziosa collaborazione della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), si svolgerà martedì 8 marzo alle ore 18.30 nelle sale del Palazzo delle Arti Betrani (via Giovanni Beltrani 51 a Trani) alla presenza del Sindaco Amedeo Bottaro, e sarà condotta in coppia dai giornalisti Lucia de Mari della Gazzetta del Mezzogiorno e Giuseppe Di Tommaso inviato Rai per "La Vita in Diretta"; ai premiati sarà donata una scultura realizzata dall'artista Giuseppe Lotito.