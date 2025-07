Presentata in Questura “BatCam”: innovativa app per la mappatura delle videocamere

Stamattina è stata presentata ufficialmente in Questura "BatCam", un'applicazione che consente la mappatura e la geo-localizzazione in tempo reale degli impianti di videosorveglianza presenti nell'intera provincia di Barletta Andria e Trani, garantendone nelle sedi istituzionali, una gestione manageriale, integrata ed ergonomica, oltre che ridurre i tempi di intervento di tutte le forze dell'ordine sul territorio e rendere più efficace l'attività investigativa della Polizia di Stato.L'obiettivo è quello di accorciare la tempistica di intervento a seguito della commissione di un reato, utilizzando nel più breve tempo possibile immagini registrate da videocamere pubbliche e/o da impianti privati ed al contempo, fornire uno strumento efficace per meglio controllare il territorio con la futura implementazione delle telecamere stesse.La realizzazione di questo progetto nasce dalla fusione delle competenze investigative della Polizia di Stato e con il "Gruppo Tecno", società internazionale leader nel settore "Sustain Tech", che ha finanziato la realizzazione del progetto a cui hanno contribuito, con ruoli diversi, le amministrazioni comunali del territorio e le relative forze di Polizia.Il Questore Fabbrocini ha illustrato l'idea di questa APP facendo riferimento alle sue precedenti esperienze investigative.Il Presidente del Gruppo Tecno dr Giovanni Lombardi, ha illustrato le funzionalità tecniche dell'applicazione, spiegando che il progetto interamente finanziato dalla "Tecno", rientra in un più ampio impegno per il sociale che, negli anni, si è tradotto nel supporto ad alcune tra le principali istituzioni culturali italiane.BatCam è stata presentata alla presenza del Direttore del Servizio Controllo del Territorio del Dipartimento della P.S. di Roma, Dott.ssa Francesca FAVA la quale ha portato i saluti del Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani.Con questa iniziativa la Questura di Barletta Andria Trani, prima in Italia nel dotarsi di un avveniristico ausilio investigativo, intende accrescere la sicurezza dei cittadini e la propria incisività nella lotta al fenomeno dei furti di veicoli, incrementando le statistiche che lo vedono in netta riduzione.