Presentato il XV Festival del Giullare: l' inclusione attraverso l'arte declinata in sempre più forme

Teatro, stand up comedy, musica, concerti notturni, cooking show: proposte per tutte le età fino al 6 agosto

C'era gran parte dei ragazzi della Locanda del Giullare, da meno di un mese al servizio anche del truck, ad allietare la conferenza stampa nella quale è stata presentata la quindicesima edizione del Festival del Giullare: Davide Fattizzo , Fabrizio di Gennaro, Ilaria Lenzu, Gaetano Pedone, Alessandro Carbone, Fabrizio Cassanelli, Elio Scagliarini Alessandro Falconeri, Francesco Cafagna, Antonio Quagliarella, Luigi Monopoli, Giancarlo Misino."Quindicesima edizione di un festival che cresce anno dopo anno ed acquista importanza non solo a livello di inclusione ma anche di cultura di turismo di enogastronomia": così Lucia De Mari , assessore alle Culture della città di Trani che ha dal suo esordio sempre sostenuto questo evento che negli anni assume sempre maggiore importanza a livello nazionale. "Orgogliosi di questa realtà che a Trani si affianca a progetti come Autism Friendly e il "Durante e dopo di Noi": così ha aggiunto il vicesindaco Fabrizio Ferrante, che di questi ultimi due progetti è anche promotore.Ancora novità, anche in questa edizione, dichiara Marco Pentassuglia, in un festival che vuole continuare a parlare ovunque e a chiunque di cultura e di inclusione attraverso l'arte".Il festival da sempre è una sfida nel territorio con una serie di eventi che si concluderanno il 6 agosto - anche se lungo tutto l'anno attraverso una serie di eventi il festival continua a esprimere se stesso - e l'impegno del team che alle spalle di questa sempre più articolata e complessa organizzazione, composta dallo stesso Pentassuglia, da Cinzia Angarano, da Alessandra Tranchino e Vanna Capurso, cercherà di abbracciare un pubblico sempre più ampio allargando gli eventi ai giovani , ai bambini ,alle famiglie piccole non solo col teatro che ne è fulcro centrale ma anche con una serie di altri eventi , Cooking Show, stand up Comedy, cabaret , musica, i concerti , anche notturni.