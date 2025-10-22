Prevenzione cardiologica con Rotary Educational in biblioteca “G.Bovio” a Trani

Il Rotary Club di Trani, nella persona del suo presidente, il dottor Giuseppe Papagno, ha lanciato nella serata di ieri il programma "Rotary Educational", una serie di appuntamenti divulgativi che hanno come obiettivo quello di informare in diversi settori - medico, scientifico, artistico, solo per citarne alcuni – e dialogare con il pubblico. Il progetto prevede, inoltre, un service in cui saranno coinvolti anche gli studenti delle classi prime del liceo scientifico "V. Vecchi" di Trani.Nella serata di ieri si è parlato di rischio cardiologico con ospiti di alto livello: la dottoressa Porcelli, dirigente medico e cardiologa presso l'ospedale "Bonomo" di Andria, il dottor Michele Cannone, cardiologo, direttore sanitario del poliambulatorio Papagni a Trani, nonché specialista presso l'Humanitas di Bergamo e il dottor Francesco Papagni, biologo e direttore tecnico del medesimo poliambulatorio.Dopo la presentazione del progetto da parte della dottoressa Porcelli, si sono susseguiti gli interventi del dottor Papagni prima e poi del dottor Cannone. Entrambe le figure sono riuscite a spiegare concetti molto tecnici in modo semplice a un pubblico molto variegato. Dalla spiegazione tecnica di cosa è il rischio cardiologico fatta da Papagni agli stili di vita sani illustrati da Cannone, il pubblico è stato coinvolto in un dibattito interessante e stimolante per tutti, con domande provenienti tanto da persone anziane quanto da ragazzi adolescenti. L'incontro di ieri sera ha raggiunto sicuramente il suo scopo, rendendo chi ha partecipato a confrontarsi con esperti del settore e lasciando maggiore consapevolezza su uno stile di vita sano.