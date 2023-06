Prevenzione incendi, c'è l'ordinanza sindacale

Dando seguito al Dpgr Puglia 258 dell'1 giugno (pubblicato sul BURP numero 50 dell'1 giugno 2023) con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre 2023, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha firmato un'ordinanza (la numero 8 del 5 giugno 2023) ordinando ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, di bonificare i cigli stradali prospicienti le aree di cui sono responsabili mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie e di eseguire entro il 15 giugno 2023, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante regolare pulizia periodica dei siti di proprietà, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, nonché di provvedere alla regolare e periodica pulizia e manutenzione dei suoli stessi.