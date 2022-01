Prima la messa in sicurezza della strada, poi l’apertura delle aule nella ex Lum: la richiesta della Lega

L'annunciato trasferimento di alcune classi di scuole superiori cittadine nelle aule della ex Università Lum sulla strada provinciale Trani-Andria sta provocando una serie di contestazioni: questa mattina la Lega ha protocollato una nota, sottoscritta dai Gianluca Grumo e Giovanni Di Leo nei rispettivi ruoli di Consigliere Provinciale della Bat e di Consigliere Comunale di Trani, inviata al sindaco di Trani, al presidente della Provincia e al dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale.Avendo appreso "della prossima immediata disponibilità al trasferimento di alcune aule dei Licei di Trani presso la struttura di Via Andria ex sede della Lum" Grumo e Di leo chiedono ai tre destinatari della nota "ciascuno per quanto di competenza, di differire tale trasferimento all'esito della messa in sicurezza del primo tratto della strada Trani - Andria di competenza del Comune di Trani. All'uopo infatti si rappresenta che, come più volte segnalato dal Consigliere Di Leo (con carteggio a disposizione del Presidente della Provincia e del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale), detto tratto di viabilità comunale versa in precarie condizioni di sicurezza con il manto stradale fortemente ammalorato nonché privo di adeguata segnaletica stradale orizzontale.Si segnala inoltre che vi è assenza di marciapiedi pedonali con cunette stradali laterali impraticabili perché colme di vegetazione e di rifiuti. Risulta infine assente una minima illuminazione stradale. Alla luce di quanto esposto appare oltremodo inopportuno esporre "una utenza debole" (quali appunto studenti motociclisti o pedoni o dotati di bici) a dei rischi così evidenti per i quali inevitabilmente in caso di malaugurata ipotesi di sinistro si configurerebbe una responsabilità indiretta anche in capo ai destinatari della presente nota. Nel ringraziare per l'attenzione che si presterà alla presente nota si preannuncia (per correttezza personale ed istituzionale) che nel caso si dovesse insistere in tale proposito si renderà inevitabile presentare un esposto alla Autorità giudiziaria competente nonché al Compartimento Polizia Stradale Puglia Sezione di Bari Bat".