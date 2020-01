Primarie Pd: a Trani vince Michele Emiliano con 589 voti

Affluenza in calo, in città hanno votato 690 cittadini

A Trani stravince Michele Emiliano con l'86% delle preferenze (589 voti). È lui infatti il candidato alla presidenza della Regione Puglia scelto dai cittadini tranesi. Il governatore uscente in città ha battuto i suoi tre sfidanti: l'ex europarlamentare Elena Gentile (52 voti), il consigliere regionale Fabiano Amati (17 voti), entrambi del Pd, e il sociologo indipendente Leonardo Palmisano (21 voti).Presso l'auditorium San Luigi, hanno votato 690 cittadini tranesi contro i 1500 dello scorso anno. In generale in Puglia una tendenza al calo c'è, almeno secondo i dati finora disponibili, ma l'astensione di massa del popolo pugliese del centrosinistra dalle primarie - temuta da alcuni e sperata da altri - pare non esserci stata. La soglia dei 50mila voti, prudenzialmente indicata alla vigilia dal segretario regionale de Pd, Marco Lacarra, è stata superata già nei rilevamenti del pomeriggio. Alle 17 erano oltre 55.700 i cittadini andati a votare in tutta la Puglia.Non resta che attendere il risultato a livello regionale.