Primo Maggio, anche il gruppo "Bottaro sindaco" omaggia i caduti sul lavoro

Di Gregorio: «Non volevamo far mancare anche in un momento così difficile il nostro pensiero»

Dopo la Cgil Trani, anche il gruppo Bottaro sindaco ha deposto un mazzo di fiori rossi sotto la stele commemorativa ai caduti sul lavoro in piazza Cesare Battisti. «Non volevamo far mancare anche in un momento così difficile il nostro pensiero per una giornata che continua ad avere un grande significato per ogni cittadino», sono state le parole del capogruppo Michele Di Gregorio.