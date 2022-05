Primo Maggio, Di Lernia: «Riflettiamo sul sacrificio delle giovani vittime sul lavoro»

Anche quest'anno, come da tradizione, il Comune di Trani ha onorato le vittime sul lavoro deponendo una corona ai piedi della targa a loro dedicata in piazza Cesare Battisti.Dell'Amministrazione comunale era presente l'assessore Cecilia di Lernia che ha così commentato: «Abbiamo rinnovato anche quest'anno come Amministrazione comunale il giusto riconoscimento alle vittime del lavoro deponendo la tradizionale corona di fiori in piazza Cesare Battisti. Riteniamo opportuno riflettere, seguendo peraltro il presidente Mattarella, sul sacrificio fatto dalle giovani vittime sul lavoro».«E' un momento importante che deve indurre tutti a riflettere», ha concluso infine l'assessore.