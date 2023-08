Principio d'incendio in un appartamento in corso Alcide de Gasperi, nessun danno e ferito

Attimi di tensione questa mattina per un principio d'incendio in un appartamento al piano rialzato di una palazzina in corso Alcide de Gasperi. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze a cose e persone ma in ogni caso l'intero appartamento è stato evacuato per motivi di sicurezza. Sul posto grande dispiego di soccorritori e forze dell'ordine: oltre a due mezzi dei Vigili del Fuoco sono intervenuti anche Polizia di Stato, Polizia locale e 118. Dopo gli accertamenti e i controlli di rito, la situazione è ritornata alla normalità.