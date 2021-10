Procedimenti sulla capacità genitoriale in materia di codice rosso, oggi convegno al Polo Museale

L'evento, in collaborazione con l'Ambito territoriale di Trani-Bisceglie, con gli assessorati alle pari opportunità dei Comuni di Trani e Bisceglie e con la Regione Puglia, è accreditato:

- assistenti sociali tramite piattaforma moduli google ( click qui ).

Per tutti i partecipanti è necessaria la registrazione dei dati cliccando sull'icona in pdf del corso n.13 e compilare il forum previsto - per chi è già registrato si deve prima loggare e poi fare la prenotazione cliccando sull'icona del corso n.13). avvocati: iscrizione tramite il sistema riconosco.

Al convegno sarà ancora possibile iscriversi al corso di formazione come operatrice dei centri antiviolenza.

Giovedì 7 ottobre, alle ore 16.30, presso il polo museale diocesano il Save Centro Antiviolenza Trani organizza il convegno dal titolo "Procedimenti sulla capacità genitoriale dopo la legge 69/2019 in materia di codice rosso".