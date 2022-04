Processione Addolorata, 15 auto rimosse e oltre 100 multe

È di 15 auto rimosse e oltre 100 multe il bilancio dell'attività della Polizia locale nel corso della notte fra giovedì e venerdì Santo. Tutti i veicoli non hanno rispettato l'ordinanza emanata dal comandante del Corpo in vista della corretta effettuazione della processione dell'Addolorata, e pertanto ostacolavano il percorso del corteo.Non si registrano altri episodi di cronaca degni di nota, né atti vandalici. La notte sembra sia trascorsa nella massima serenità e nel pieno raccoglimento che si è colto già dalla serata di ieri, quando centinaia di persone si sono ordinatamente messa in coda all'esterno della chiesa di Santa Teresa per venerare con un saluto ed una preghiera l'effige dell'Addolorata.Tutto questo è stato reso possibile dal servizio d'ordine assicurato dalla confraternita e dalla Protezione civile.