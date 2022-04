Processione dell'Addolorata, itinerario e provvedimenti di viabilità

Dopo le restrizioni dovute all'emergenza pandemica torna la tradizionale e secolare processione di penitenza in onore dell'Addolorata che, come consuetudine, si muoverà a partire dalle ore 3 di venerdì 15 aprile dalla chiesa di Santa Teresa con il seguente: chiesa di Santa Teresa, via Prologo, piazza Cesare Battisti, piazza Dogali, via San Nicola, piazza Addazi, piazza Duomo, Cattedrale, piazza Duomo, via Beltrani, parrocchia di San Giovanni, via Beltrani, piazza Lambert, via Mario Pagano, piazza Indipendenza, via Andria, largo Giacinto Francia, via Giacinto Francia, via Papa Giovanni XXIII, parrocchia Angeli Custodi, via Papa Giovanni XXIII, via don Nicola Ragno, corso Matteo Renato Imbriani, via Giuliani, via delle Tufare, parrocchia Madonna delle Grazie, via delle Tufare, via Giuliani, corso Matteo Renato Imbriani, via Sant'Agostino, piazza Gradenigo, via Pedaggio Santa Chiara, parrocchia Santa Chiara, corso Regina Elena, corso Vittorio Emanuele, via Cavour, corso Imbriani, via De Robertis, parrocchia di San Giuseppe, via De Robertis, corso Vittorio Emanuele, Chiesa di S. Antonio, corso Vittorio Emanuele, via Nicola De Roggiero, via delle Crociate, parrocchia Santa Maria del Pozzo, via delle Crociate, via Cavour, piazza Plebiscito, via Tiepolo, piazza Tiepolo, chiesa del Carmine, piazza Tiepolo, via Statuti Marittimi, piazza Plebiscito, via San Giorgio, via Mario Pagano, piazza Libertà, chiesa di San Francesco, piazza Libertà, via Ognissanti, piazza Campo dei Longobardi, piazza Sedile San Marco, chiesa di Santa Teresa.Ravvisata la necessità di consentire lo svolgimento della processione nelle varie fasi in sicurezza, salvaguardando la pubblica e privata incolumità dei partecipanti sono stati disposti i seguenti provvedimenti di viabilità.Dalle 3 di venerdì 15 aprile e fino al termine della processione, in occasione del transito dei partecipanti, è disposta la: piazza Sedile San Marco – chiesa di Santa Teresa, via Prologo, piazza Cesare Battisti, piazza Dogali, via San Nicola, piazza Addazi, piazza Duomo – Cattedrale, via Beltrani – parrocchia di San Giovanni, via Beltrani, piazza Lambert, via Mario Pagano, piazza Indipendenza, via Andria, largo Giacinto Francia, via Giacinto Francia, via Papa Giovanni XXIII – parrocchia Angeli Custodi, via Papa Giovanni XXIII, via don Nicola Ragno, corso Matteo Renato Imbriani, via Giuliani, via delle Tufare – parrocchia Madonna delle Grazie, via delle Tufare, via Giuliani, corso Imbriani, via Sant'Agostino, piazza Gradenigo, via Pedaggio Santa Chiara – parrocchia Santa Chiara, corso Regina Elena, corso Vittorio Emanuele, via Cavour, corso Imbriani, via De Robertis – parrocchia di San Giuseppe, via De Robertis, corso Vittorio Emanuele – chiesa di S. Antonio, corso Vittorio Emanuele, via De Roggiero, via Delle Crociate – parrocchia S. Maria del Pozzo, via delle Crociate, via Cavour, piazza Plebiscito, via Tiepolo, piazza Tiepolo – chiesa del Carmine, piazza Tiepolo, via Statuti Marittimi, piazza Plebiscito, via San Giorgio, via Mario Pagano, piazza Libertà – parrocchia San Francesco, piazza Libertà, via Ognissanti, piazza Campo dei Longobardi, via Ognissanti, piazza Sedile San Marco – chiesa di Santa Teresa.E' istituito divieto di fermata dalle ore 16.30 di giovedì 14 aprile alle 10.30 di venerdì 15 aprile in piazza Sedile San Marco, via Prologo e via Ognissanti (tratto compreso fra piazza Campo dei Longobardi e piazza Sedile San Marco).E' istituitodall'1 di venerdì 15 aprile e fino al termine del passaggio della processione nelle seguenti vie: via Beltrani, piazza Lambert, via Mario Pagano (fra piazza Lambert e piazza Indipendenza), piazza Indipendenza (lato nord), largo Giacinto Francia, via Giacinto Francia, via Papa Giovanni XXIII (da via don Nicola Ragno a via Nicola da Trani), via Sant'Agostino, piazza Nassirya, piazza Gradenigo (da corso Vittorio Emanuele a via Pedaggio Santa Chiara), via Pedaggio Santa Chiara (da piazza Gradenigo a corso Regina Elena), corso Regina Elena (tratto compreso fra via Pedaggio Santa Chiara e corso Vittorio Emanuele), via De Robertis, corso Vittorio Emanuele (da via De Robertis a via de Roggiero, ambo i lati), via Nicola de Roggiero (da corso Vittorio Emanuele a via delle Crociate), via Tasselgardo (da corso Imbriani a via delle Crociate), via delle Crociate (da via De Roggiero a piazza della Repubblica), piazza della Repubblica (aiuole Marzella), via Cavour (da piazza della Repubblica a piazza Plebiscito), piazza Plebiscito (da lungomare Chiarelli a via Tiepolo), via Tiepolo, piazza Tiepolo, via Statuti Marittimi (fra piazza Tiepolo e piazza Plebiscito), piazza Plebiscito (fra via Statuti Marittimi e via San Giorgio), via Mario Pagano (da via San Giorgio a piazza Libertà), piazza Libertà, via Ognissanti (intero tratto), piazza campo dei Longobardi (ambo i lati).Sarà sospesa la viabilità dalle ore 00 di venerdì 15 aprile e fino al termine della processione penitenziale, in via Ognissanti (tratto compreso fra via Cambio e piazza Sedile San Marco) e piazza Sedile San Marco.