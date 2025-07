Procreazione medicalmente assistita: firmata la convenzione tra Asl Bt e centro Momò Fertilife

Tiziana Dimatteo: « È fondamentale che il desiderio di diventare genitori non sia più un privilegio»

Powered by

Dopo il riconoscimento da parte di Regione Puglia della Procreazione Medicalmente Assistita nei Livelli Essenziali di Assistenza, laha sottoscritto la convenzione con il, centro di riferimento che applica le tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita nel territorio dell'Asl Bt e che consentirà, con il solo pagamento del ticket, alle coppie in possesso dei requisiti sanitari previsti di accedere ai servizi di PMA.«Siamo davvero felici di poter comunicare che anche nella nostra Asl - spiega il Commissario Straordinario Asl Bt- è terminata l'era dei viaggi fuori regione o dei costi insostenibili, essendo la Procreazione Medicalmente Assistita oggi un diritto garantito dai Livelli Essenziali di Assistenza».«È fondamentale – prosegue- che il desiderio di diventare genitori non sia più un privilegio riservato a chi ha più risorse economiche. Il passo fatto dalla Regione Puglia, che oggi trova attuazione anche nell'Asl Bt, va in questa direzione con i percorsi della PMA entrati finalmente a pieno titolo tra le prestazioni gratuite del nostro Servizio Sanitario Regionale».