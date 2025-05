Progetto Trani Ebraica, conclusa la prima fase delle attività laboratoriali

Nell'ambito del "Progetto Trani Ebraica", si è conclusa qualche giorno fa la prima fase delle attività laboratoriali con le classi del LICEO "FRANCESCO DE SANCTIS" (indirizzo linguistico), dell'ISTITUTO I.I.S.S. "SERGIO COSMAI" (indirizzo audiovisivo) e dell'ISTITUTO I.I.S.S. "ALDO MORO" (indirizzi turistico e alberghiero) che hanno aderito all'iniziativa del Comune di Trani di promozione della cultura dell'ebraismo e della giudecca tranese.I laboratori, introdotti dalla Consigliera Comunale Irene Cornacchia, delegata al progetto " TRANI EBRAICA", sono stati tenuti dagli esperti dott. Giuseppe Cuscito e arch. Giorgio Gramegna del Gruppo di lavoro medesimo.Il Laboratorio 1 "L'EBRAISMO E LA GIUDECCA DI TRANI" si è svolto il 14 marzo presso la Biblioteca Comunale 'Giovanni Bovio' ed ha riguardato alcuni aspetti della storia e della cultura dell'ebraismo a Trani e della sua Giudecca. Nella stessa giornata, i circa 120 studenti con i docenti accompagnatori hanno effettuato una visita guidata alla Giudecca e alle sinagoghe Scolanova e Scola Grande.Il Laboratorio 2 "LOGO E APPLICAZIONI" si è svolto il 15 e il 29 aprile presso i tre istituti scolastici "Francesco De Sanctis" "Sergio Cosmai" e "Aldo Moro". Dopo una introduzione sull'alfabeto, sulle feste e sulle regole alimentari ebraiche, gli esperti hanno illustrato alle classi intervenute il logo 'GIUDECCA DI TRANI', la sua genesi e i suoi possibili utilizzi, sull'esempio di alcuni logo di giudecche e ghetti europei.Sono tre le ipotesi di proposte che verranno sviluppate dalle scuole: 1 - Dalle parole ricorrenti al glossario: realizzazione di un glossario delle parole ebraiche ricorrenti nella storia e nei luoghi della giudecca; 2 – Dal logo alle 'cose': realizzazione di merchandising - più o meno 'colto' - con il logo della Giudecca di Trani; 3 – Mangiare 'alla giudia': realizzazione di piatti delle varie cucine ebraiche in rapporto alla cucina locale e internazionale.I laboratori nelle singole scuole si svolgeranno nel prossimo mese di maggio e termineranno con un evento pubblico che si terrà i primi di giugno con la presentazione dei risultati alla cittadinanza. Scopo ultimo dei laboratori non sarà tanto quello di ottenere dagli studenti dei risultati in termini di 'prodotti finiti', ma quello di aver promosso la consapevolezza di una cultura e di una storia, attraverso la conoscenza del passato e delle sue influenze sul presente, e di aver sviluppato una maggiore comprensione e rispetto per le differenze e le somiglianze tra diverse culture.Si ricorda che il "PROGETTO TRANI EBRAICA", prende avvio nell'aprile 2022 a seguito della disposizione sindacale con la quale il sindaco Amedeo Bottaro affidava alla consigliera comunale Irene Cornacchia "specifico incarico di analisi e studio della riqualificazione strutturale e valorizzazione storica del quartiere ebraico (la Giudecca) […] con facoltà di formulare proposte programmatiche ed operative, compresa ogni consentita iniziativa". A fine 2022 veniva costituito il 'Gruppo di lavoro Trani Ebraica' finalizzato alla promozione della cultura dell'ebraismo e della Giudecca di Trani e formato da esperti del Comune di Trani, della Fondazione Beni Culturali Ebraici in Italia, dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, della Comunità Ebraica di Napoli e dell'Università L'orientale di Napoli. Il Gruppo ha lavorato in questi anni sulle fonti documentarie dell'ebraismo tranese, sull'individuazione della Giudecca all'interno del centro antico e alla realizzazione del logo 'GIUDECCA DI TRANI'.I prossimi interventi prevedono la collocazione del logo nelle vie della giudecca - per renderla immediatamente riconoscibile al visitatore - e l'installazione di alcuni cartelli di informazione turistica e culturale, plurilingue e con contenuti multimediali.