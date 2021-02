Proposta di referendum per il "porta a porta", il Comitato del No: «Istanze dei cittadini disattese»

Con nota del 19.11.2020 il Comitato "Trani no alla Raccolta Porta a Porta" inviava al Sindaco del Comune di Trani, a mezzo pec, un'istanza per verificare la ammissibilità della proposta di un referendum consultivo in materia di raccolta porta a porta allegando n.54 fogli di raccolta di n.534 sottoscrizioni di cittadini tranesi, così come previsto dall'art. 66 dello Statuto Comunale di Trani.Il Sindaco, nonostante l'espressa previsione statutaria, nella nota di riscontro del 16.12.2020 riteneva l'istanza "improcedibile" sia per la mancanza di un regolamento che ne disciplinasse forme e modalità sia per il riferimento del difensore civico, figura ormai abrogata ed inesistente anche a livello provinciale e regionale.Per tale motivo il Sindaco rappresentava al Presidente del Consiglio Comunale nonché Presidente della Commissione Affari istituzionali le criticità della norma al fine di procedere al superamento delle stesse.A tutt'oggi, le istanze dei cittadini, tramite il nostro comitato, sono rimaste disattese non essendo stata adottata alcuna iniziativa. Per questo motivo abbiamo inviato una nota al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e Presidente della Commissione Affari Istituzionali, al Segretario Generale del Comune di Trani rappresentando che a Trani la partecipazione popolare è vanificata ed impedita in mancanza di un regolamento comunale ad hoc.Tale carenza, già in passato segnalata da altre associazioni, costituisce una palese violazione del dettato costituzionale (art.2 Cost.) e della legge (art.8 del Testo Unico degli Enti Locali) ed è inammissibile per un'amministrazione che aveva fatto della legalità un vessillo.Il regolamento della partecipazione popolare viene trascurato dalla commissione competente che, invece, si è occupata di tematiche care alla politica o al politico di turno quali la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, la concessione in uso temporaneo degli immobili comunali ed è di questi giorni l'imminente parto dell'albo dei compostatori.Il Sindaco di Trani ha sostanzialmente negato l'istanza del referendum consultivo del Comitato Trani no alla raccolta porta a porta adducendo motivazioni che contrastato con quanto affermato dal Consiglio di Stato secondo cui "in virtù del rinvio disposto dall'art. 8 comma 2 t.u. enti locali (d.lg. 18 agosto 2000 n. 267), i comuni hanno l'obbligo di osservare, in tema di forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive, i principi stabiliti dall'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, indipendentemente dal loro recepimento in un regolamento comunale" (sentenza n.2306 del 26.04.2006).Il comitato non intende rinunciare all'istanza proposta in forza di oltre seicento cittadini che hanno sottoscritto l'adesione.