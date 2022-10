Prosegue anche oggi l'attività di controllo di Polizia Locale e Polizia di Stato

Continuerà anche per tutto il pomeriggio l'attività di controllo da parte della Polizia Locale e della Polizia di Stato che, effettuata già ieri sera ha portato a numerose sanzioni: in particolare sono stati 12 i titolari di attività ad essere sanzionati per occupazione di suolo pubblico con assenza di autorizzazione, ma anche per altre violazioni amministrative.Le verifiche effettuate mostrano una fotografia che parla di numerose criticità per quanto riguarda le disposizioni a cui sono tenuti i gestori dei locali del mondo della "movida": l'apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, per esempio, o le indicazioni che possano portare alla verifica e alla misurazione dello stesso attraverso descrizione dei sintomi.Le operazioni di controllo sono state effettuate nella serata di ieri e proseguiranno dunque anche oggi in collaborazione fra Polizia Locale e Polizia di Stato, con l'obiettivo della prevenzione oltre che della repressione di comportamenti pericolosi soprattutto da parte dei minori, Negli ultimi giorni, infatti sono state segnalati numerosi episodi di teppismo da addebitare appunto alle cosidette "baby gang".