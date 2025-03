Arcidiocesi di Trani Barletta Biceglie: concorso straordinario per il conferimento dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica

"In seguito alle disposizioni dell'Arcivescovo, mons. Leonardo D'Ascenzo, in materia di conferimento dell'Idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado con sede nell'Arcidiocesi, secondo le disposizioni del Codice di Diritto Canonico e dell'Intesa MIUR-CEI DPR 175/12 - la Curia comunica - che sono state rese pubbliche le norme generali per il conferimento dell'Idoneità; che sono state rese pubbliche le indicazioni per l'Idoneità 2025; che è stato reso pubblico il regolamento delle prove per il conferimento dell'Idoneità e i programmi su cui gli aspiranti devono essere pronti e la data di scadenza di presentazione della domanda; che dette informazioni sono reperibili presso l'Albo dell'Ufficio Scuola presso la sede della Curia in Via Beltrani 9 in Trani e presso il sito internet. Le domande, firmate dagli interessati, dovranno essere presentate entro e non oltre il 29 marzo 2025" : https://www.arcidiocesitrani.it/prova-per-il-conferimento-dellidonieta-per-linsegnamento-della-religione-cattolica-nellarcidiocesi-di-trani-barletta-bisceglieletta- Il bando ed il regolamento: https://www.arcidiocesitrani.it/irc/wp-content/uploads/sites/4/2025/03/bando-regolmento.pdf La domanda di ammissione:: https://www.arcidiocesitrani.it/irc/wp-content/uploads/sites/4/2025/03/domanda-di-ammissione.pdf