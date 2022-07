Prove pomeridiane a Battiti live e accesso al backstage per i ragazzi di Time Out

Elodie, Aiello, Rettore: una dopo l'altra le celebrità della canzone italiana sfilano per le prove sul palco di Battiti Live per la gioia soprattutto di tantissimi giovani che già da stamattina all'alba erano in prossimità delle transenne, quelle stesse che anche il Sindaco con entusiasmo e simpatia aveva contribuito materialmente a installare.Ed è nell'ambito delle iniziative di "Trani autism friendly" che, grazie ad accordi con l'organizzazione di Battiti Live, ai giovani dell'associazione timeout e ai loro familiari accompagnatori, è stato consentito l'accesso al backstage delle prove dello spettacolo che avrà luogo stasera in piazza Quercia per dar loro la possibilità di incontrare i cantanti.