Prudenza al volante..e al manubrio: incidente auto-monopattino alla rotatoria di Pozzopiano

La prudenza non è mai troppa, soprattutto in monopattino: fortunatamente senza gravi conseguenze l'incidente avvenuto questa mattina fra un'auto e un monopattino nei pressi della rotatoria fra via Falcone-via Borsellino e via Pozzopiano. Da quest'ultima strada proveniva l' auto, che si è scontrata con un monopattino in arrivo da via Borsellino. Il giovane alla guida del monopattino è finito sull'asfalto, per fortuna senza gravi conseguenze. E' intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso.