Pubblicato avviso pubblico per mercatini di Natale in piazza della Repubblica

coloro che vendono o espongono per la vendita i propri oggetti d'arte nonché opere d'ingegno a carattere creativo, purché in maniera non professionale;

artigiani, anche del settore alimentare;

coltivatori diretti di prodotti agroalimentari biologici e/o tipici pugliesi comunque non industriali;

ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Fondazioni, Enti filantropici.

La Città di Trani, in occasione delle festività natalizie, intende organizzare in piazza della Repubblica una manifestazione denominata "Mercatini Natalizi" nel periodo compreso tra venerdì 8 dicembre 2023 e domenica 7 gennaio 2024 assegnando, a seguito di avviso pubblico, dieci spazi espositivi/casette già dotate di impianto elettrico per un massimale di 1,2 KW ad unità.Sono ammessi a partecipare al presente avviso:Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione utilizzando la modulistica allegata fino alle ore 12 di venerdì 24 novembre 2023 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.trani.bt.it (farà fede la data e l'orario di ricezione della PEC), indicando, a pena di inammissibilità, il seguente oggetto: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO NATALIZIO 2023".L'orario di apertura previsto per il mercatino è tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 10 almeno fino alle ore 22.30 fatta eccezione per le giornate del 24 e del 31 dicembre 2023 dove è consentita la chiusura anticipata alle ore 19.30.Il responsabile del procedimento procederà all'istruttoria delle domande pervenute ed all'assegnazione delle casette ai partecipanti in considerazione dell'aderenza della proposta all'avviso e dando priorità alle proposte inerenti l'artigianato locale, declinato in tutte le sue forme.A seguito della pubblicazione della graduatoria, gli assegnatari dovranno presentare entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, modello di occupazione del suolo all'Ufficio SUAP (utilizzando lo schema che si allega al presente avviso) corredato dal pagamento della somma di 50 euro da corrispondere al Comune di Trani tramite il sistema PagoPA. Gli assegnatari, in caso di vendita di prodotti agroalimentari, biologici e/o tipici pugliesi non industriali in conserve, dolci natalizi e prodotti gastronomici, dovranno inoltre presentare all'Ufficio SUAP la SCIA per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande corredata da notifica sanitaria, scheda anagrafica e dal pagamento della somma di 20,00 euro da corrispondere alla Asl Bat tramite il sistema PagoPA.In allegato, bando e modulistica.